Гарет Саутгейт прокомментировал вылет сборной Италии из квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о непопадании национальной команды Италии на ЧМ-2022 в результате поражения от Северной Македонии в полуфинальной стыковой игре отбора (0:1).
«Я был сильно удивлён. У всех команд есть факторы, влияющие на её игру, будь то физическая форма или эмоциональное состояние игроков. Оправиться от эмоций финала Евро, а затем выступить так же, как итальянцы осенью, было абсолютно фантастически. Ожидал от них лучшего результата, но думаю, что они, как и многие, недооценили стадию квалификации», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Напомним, в ночь на 25 марта состоялся полуфинальный матч сборной Италии с командой Северной Македонии за путёвку на чемпионат мира. Встреча завершилась сенсационной победой македонцев со счётом 1:0. Англичане уже квалифицировались в финальную часть турнира, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года в Катаре.
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