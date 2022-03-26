Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Хендерсон: люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов

Джордан Хендерсон: люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о том, что полуфинал Кубка Англии с «Манчестер Сити» не должен проводиться на стадионе «Уэмбли».

«Я думал о фанатах. Это их день, а они не смогут добраться в Лондон по разным причинам, начиная со стоимости. Мне кажется, в смене места проведения был бы смысл, особенно учитывая тот факт, что обе команды – с северо-запада.

Это лишь моё мнение. Конечно, я уверен, что и тут возникли бы сложности, которые пришлось бы решать Футбольной ассоциации, но фанаты – это самое важное. За последние пару лет я осознал, как важны болельщики для футбола. Очень грустно видеть, что у них есть сложности, что им дорого ехать в Лондон. Я люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов», – цитирует Хендерсона BBC.

Новость по теме
Хендерсон: надеюсь, победа в Кубке лиги придаст «Ливерпулю» сил на остаток сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022