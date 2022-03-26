Джордан Хендерсон: люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о том, что полуфинал Кубка Англии с «Манчестер Сити» не должен проводиться на стадионе «Уэмбли».
«Я думал о фанатах. Это их день, а они не смогут добраться в Лондон по разным причинам, начиная со стоимости. Мне кажется, в смене места проведения был бы смысл, особенно учитывая тот факт, что обе команды – с северо-запада.
Это лишь моё мнение. Конечно, я уверен, что и тут возникли бы сложности, которые пришлось бы решать Футбольной ассоциации, но фанаты – это самое важное. За последние пару лет я осознал, как важны болельщики для футбола. Очень грустно видеть, что у них есть сложности, что им дорого ехать в Лондон. Я люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов», – цитирует Хендерсона BBC.
- 26 марта 2022
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:03
-
11:46
-
11:43
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:42
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
08:35
-
08:01
-
06:08
-
04:57
-
04:30
-
02:52
-
02:50
-
02:04
-
01:47
-
01:39
-
01:12
-
01:12