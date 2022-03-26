Сакки — о невыходе Италии на ЧМ: отстаём на 60 лет, в итальянском футболе нет новых идей

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки выразил мнение о сенсационном вылете сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022. Итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд.



«Гравина – компетентный руководитель, ему нужно с холодной головой проанализировать ситуацию и не руководствоваться эмоциями. Я надеюсь, он не собирается решать всё, просто уволив тренера.



Проблема куда серьёзнее, гораздо серьёзнее. Итальянский футбол страдает из-за культурной отсталости, в нём нет новых идей. Другие страны развиваются, а мы отстаём на 60 лет. Я говорю об этом чётко: в меньшей степени в этой ситуации виноваты игроки и тренер. Это институциональная проблема», – цитирует Сакки Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.