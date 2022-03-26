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Синиша Михайлович пройдёт новый курс лечения от рака

Синиша Михайлович пройдёт новый курс лечения от рака
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что пройдёт новый курс лечения от рака.

«Мне посоветовали пройти курс терапии, который поможет подавить болезнь в зародыше. Эта болезнь довольно смелая для того, чтобы снова столкнуться с кем-то вроде меня. Если первого урока было недостаточно, я преподам ещё один. Такова жизнь, она состоит из взлётов и падений. Есть ямы, в которые можно упасть, но нужно всегда находить силы, чтобы подняться.

В начале следующей недели мне придётся взять отпуск, и меня примут в клинике. Знаю, что я в хороших руках. Я стал спокойнее, чем два с половиной года назад. Надеюсь, всё пройдёт быстро», — приводит слова Михайловича Football Italia.

Напомним, в июле 2019 года специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Позже Михайловичу сделали пересадку костного мозга после трёх курсов химиотерапии.

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