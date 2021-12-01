Моуринью: восхищаюсь Синишей Михайловичем, он проявил огромное мужество

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем с «Болоньей» в чемпионате Италии отдал должное наставнику «россоблу» Синише Михайловичу. Сербский специалист в 2019 году прошёл курс химиотерапии и излечился от рака.

«Синиша — друг моего большого друга Деяна Станковича, а значит, автоматически и мой друг. Мы, публичные люди, можем оказывать положительное влияние, и он, безусловно, оказал очень положительное влияние на многих людей, у которых было такое же заболевание.



Он проявил невероятное мужество и силу, я уважаю и восхищаюсь им. Такие люди, как он, могут влиять на многих других, он был примером и показал огромное мужество. Я благодарю его от имени многих за его пример», — цитирует Моуринью Football Italia.

Матч «Болонья» — «Рома» состоится сегодня, 1 декабря.