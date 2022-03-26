Сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой в двух разных составах

Стали известны составы сборной России и молодёжной национальной команды на контрольный матч.



Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.



Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.



Состав молодёжной сборной России: Будачёв, Прохин, Кузьмичёв, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

Сегодня, 26 марта, основная и молодёжная национальные команды России проведут совместную тренировку, после чего состоится товарищеская встреча. Начало занятия запланировано на 16:30 мск.