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Сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой в двух разных составах

Сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой в двух разных составах
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Стали известны составы сборной России и молодёжной национальной команды на контрольный матч.

Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Состав молодёжной сборной России: Будачёв, Прохин, Кузьмичёв, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

Сегодня, 26 марта, основная и молодёжная национальные команды России проведут совместную тренировку, после чего состоится товарищеская встреча. Начало занятия запланировано на 16:30 мск.

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