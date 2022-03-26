Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о сорвавшемся переходе Мозеса в «Бёрнли»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на сообщения о желании английского «Бёрнли» подписать полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса. Сделку заблокировали в английской Премьер-лиге.

«Будет хорошо, если Мозес останется в «Спартаке». Какие бы решения ни были от федераций футбола, у Мозеса есть контракт, дай бог, чтобы отработал его и принёс пользу «Спартаку».



Конечно, сейчас тяжело. Надо цепляться за все возможности, стараться удерживать иностранцев, чтобы уровень футбола прогрессировал. Прекрасно понимаем, что ситуация непростая. У легионеров есть своё мнение, но если они останутся, будем благодарны», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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