Самедов: повлиял бы на «Спартак» уход Мозеса в «Бёрнли»? Скатываться ниже уже не должны

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на новости о сорвавшемся переходе хавбека красно-белых Виктора Мозеса в английский «Бёрнли».



«Мозер отличный игрок. Не знаю, как бы его уход повлиял на команду. «Спартак» на каком месте, девятом? Скатываться ниже красно-белые уже не должны. «Спартак» должен только подниматься. А Мозес, ещё раз повторюсь, действительно хороший игрок.



Если в АПЛ приняли такое решение, значит, для них спорт действительно важен. Но зачем было интересоваться Виктором Мозесом, если в клубе знали эту ситуацию. Чтобы потом этот трансфер заблокировали? Не кажется ли это глупым? Значит, на «Бёрнли» надавили какие-то высшие силы АПЛ», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.