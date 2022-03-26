Тюкавин пяткой открыл счёт в тренировочном матче сборной России с молодёжной командой
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Сегодня, 26 марта, проходит тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой.
Счёт был открыт в первом тайме. Отличился нападающий национальной сборной России Константин Тюкавин.
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой в двух разных составах.
Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.
Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.
Состав молодёжной сборной России: Будачёв, Прохин, Кузьмичёв, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.
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