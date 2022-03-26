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Гендиректор «Ротора» прокомментировал первую победу клуба после девяти поражений

Гендиректор «Ротора» прокомментировал первую победу клуба после девяти поражений
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в 29-м туре чемпионата ФНЛ. В Волгограде «Ротор» выиграл 2:1 благодаря двум голам Николая Кипиани.

«Сложно переоценить значение результата сегодняшнего матча. Здесь и важнейшие три очка, и уверенность, которую должна придать эта победа команде, и, конечно, позитивные эмоции. Их все заждались. В последние дни много говорилось о том, что нам необходимо выиграть. Обязательно нужно было прервать эту затянувшуюся серию. Мы очень благодарны всем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион и поддерживали нас. И вообще всем, кто переживал за «Ротор» в этот вечер. Прежде всего сегодня нужно было проявить характер. Рады, что это получилось сделать. В то же время прекрасно понимаем, что вся борьба впереди. Завтра эта игра станет историей. Будем готовиться к матчу с «Велесом», — передаёт слова Рекечинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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