Бывший финский футболист разместил в своей квартире украинскую семью с двумя детьми

Бывший финский полузащитник Тим Спарв вместе со своей женой Йиткой разместили в квартире в Ваасе украинскую семью с матерью и двумя детьми.

«Они из Киевской области. Поездка в Финляндию была, конечно, долгой и сложной. Они очень устали, когда приехали в Финляндию и Ваасу. Сейчас им хорошо, но их отец всё ещё на Украине», — приводит слова Спарва Ilta Sanomat.

В нынешнем сезоне 35-летний Спарв провёл четыре матча в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций, не отметившись результативными действиями. Он завершил карьеру в финском ХИКе зимой 2022 года. Ранее Спарв выступал в составе греческой «Ларисы», датского «Мидтьюллана», нидерландского «Гронингена» и других клубов. Четыре года Спарв провёл в академии английского «Саутгемптона».