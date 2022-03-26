Бывший финский футболист разместил в своей квартире украинскую семью с двумя детьми
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Бывший финский полузащитник Тим Спарв вместе со своей женой Йиткой разместили в квартире в Ваасе украинскую семью с матерью и двумя детьми.
«Они из Киевской области. Поездка в Финляндию была, конечно, долгой и сложной. Они очень устали, когда приехали в Финляндию и Ваасу. Сейчас им хорошо, но их отец всё ещё на Украине», — приводит слова Спарва Ilta Sanomat.
В нынешнем сезоне 35-летний Спарв провёл четыре матча в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций, не отметившись результативными действиями. Он завершил карьеру в финском ХИКе зимой 2022 года. Ранее Спарв выступал в составе греческой «Ларисы», датского «Мидтьюллана», нидерландского «Гронингена» и других клубов. Четыре года Спарв провёл в академии английского «Саутгемптона».
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