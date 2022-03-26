«Ювентус» планирует продать защитника Сандро

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро с большей долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.



По сведениям источника, в итальянской команде не будут продлевать соглашение с 31-летним бразильским футболистом и продадут его предстоящим летом. Действующее соглашение Сандро с «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона.



В нынешнем сезоне на счету Сандро 21 матч в рамках чемпионата Италии, в которых он не отметился результативными действиями.



Ранее стало известно, что туринская команда не смогла договориться о новом контракте с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. 28-летний футболист покинет «Ювентус» на правах свободного агента в конце нынешнего сезона.

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