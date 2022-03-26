Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» планирует продать защитника Сандро

«Ювентус» планирует продать защитника Сандро
Комментарии

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро с большей долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, в итальянской команде не будут продлевать соглашение с 31-летним бразильским футболистом и продадут его предстоящим летом. Действующее соглашение Сандро с «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Сандро 21 матч в рамках чемпионата Италии, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что туринская команда не смогла договориться о новом контракте с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. 28-летний футболист покинет «Ювентус» на правах свободного агента в конце нынешнего сезона.

Новость по теме
Дибалу готовы подписать четыре европейских гранда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022