Игрок «Осасуны» привёз в Польшу несколько фур гуманитарной помощи для украинцев

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия помогает украинским беженцам в Польше.
«Сосед рассказал мне, что он с двумя друзьями едет в Варшаву с медицинскими принадлежностями, подгузниками и детским питанием. Всего 12 человек.
Мы, футболисты, живём как бы «в пузыре», но нельзя забывать о реальности. Чувствовал, что должен внести свой вклад.
Из Польши нам сообщили, что самая большая потребность в подгузниках, детском питании, консервах, а также лекарствах, перчатках и медицинских принадлежностях.
Кроме того, мы привезли фуру одежды, хотя нам сказали, что нужно меньше. У нас пять полных грузовиков», — цитирует Гарсию Cadena Ser.
Видеообзор матча 29-го тура Примеры «Осасуна» — «Леванте»:
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