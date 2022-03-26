Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Осасуны» привёз в Польшу несколько фур гуманитарной помощи для украинцев

Игрок «Осасуны» привёз в Польшу несколько фур гуманитарной помощи для украинцев
Комментарии

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия помогает украинским беженцам в Польше.

«Сосед рассказал мне, что он с двумя друзьями едет в Варшаву с медицинскими принадлежностями, подгузниками и детским питанием. Всего 12 человек.

Мы, футболисты, живём как бы «в пузыре», но нельзя забывать о реальности. Чувствовал, что должен внести свой вклад.

Из Польши нам сообщили, что самая большая потребность в подгузниках, детском питании, консервах, а также лекарствах, перчатках и медицинских принадлежностях.

Кроме того, мы привезли фуру одежды, хотя нам сказали, что нужно меньше. У нас пять полных грузовиков», — цитирует Гарсию Cadena Ser.

Видеообзор матча 29-го тура Примеры «Осасуна» — «Леванте»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Бывший финский футболист разместил в своей квартире украинскую семью с двумя детьми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022