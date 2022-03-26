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Кейн догнал Чарльтона по количеству голов за сборную Англии. Больше мячей только у Руни

Кейн догнал Чарльтона по количеству голов за сборную Англии. Больше мячей только у Руни
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился взятием ворот в товарищеском матче со Швейцарией (2:1). Форвард на 78-й минуте реализовал пенальти.

Данный мяч стал 49-м для Кейна в футболке национальной команды. По данному показателю он сравнялся с легендарным форвардом Бобби Чарльтоном. Для достижения подобного результата Кейну понадобилось 68 матчей, а Чарльтону – 106.

Напомним, лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни. Ему удалось забить 53 гола в 120 матчах.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн сыграл в 28 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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