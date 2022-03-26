Задержанный игрок «Амкала» сообщил, что будет подавать в суд на полицейского

Футболист «Амкала» Василий Маврин высказался о своём задержании полицией.



«Еду в автозаке в какой-то распределитель. Потом будет суд. Капитан не стал входить в положение. Накатал на меня мелкое хулиганство за мат, с учётом, когда он меня крутил (и пнул ногой), мне так показалось, сам матерился.



В итоге 4 часа составления протоколов — не им, а его подчинёнными, привели к тому, что я буду подавать на него в суд. За превышение должностных обязанностей, а также за причинение физического и психологического вреда. Благо видеоматериалы имеются», — написал Маврин в своём телеграм-канале.



Напомним, футболист был арестован в Новосибирске после матча «Амкала» с местной одноимённой командой. Игроки пытались заступиться за одноклубника, но полицейские оттеснили собравшихся людей.

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