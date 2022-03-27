«Ливерпуль» не будет подписывать хавбека «Вест Хэма». Игрок нравится Клоппу

Английский «Ливерпуль» не собирается в летнее трансферное окно вступать в гонку за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, несмотря на симпатию к игроку со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, «Ливерпулю» нужен новый полузащитник, но клуб не готов вступать в борьбу за Райса с требуемой от «Вест Хэма» ценой.

Ранее сообщалось, что руководство «молотобойцев» смирилось с тем, что Райс может уйти. «Вест Хэм» хочет получить за своего вице-капитана £ 150 млн (€ 180 млн).

Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 75 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.