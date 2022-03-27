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«Арсенал» вновь пытается подписать Невеша. «Вулверхэмптон» отклонил все прошлые попытки

«Арсенал» вновь пытается подписать Невеша. «Вулверхэмптон» отклонил все прошлые попытки
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Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш продолжает входить в сферу интересов лондонского «Арсенала». Ранее клуб португальского футболиста отклонил все предложения по трансферу от «канониров». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, «Арсенал» возобновил переговоры с Жорже Мендешем — агентом Невеша, который хочет найти футболисту новую команду в летнее трансферное окно.

25-летний Невеш перешёл в английскую команду в 2017 году из «Порту». В нынешнем сезоне на счету португальского полузащитника 28 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге, в которых Невеш отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами.

Соглашение между Невешем и «Вулверхэмптоном» истекает в 2024 году.

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