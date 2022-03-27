Спасительный гол Бийола – в видеообзоре матча Ховартия – Словения

26 марта на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) в товарищеском матче встречались сборные Хорватии и Словении. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Словенцы спаслись от поражения на последних минутах благодаря голу полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

Гол Бийола на 91-й минуте принёс Словении ничью с Хорватией

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Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич. На 90+1-й минуте словенский полузащитник Яка Бийол, который выступает за ЦСКА, забил ответный мяч, голевой пас отдал Беньямин Вербич.



В нынешнем сезоне Бийол забил один гол и отдал три результативные передачи в 21 матче Российской Премьер-Лиги. Соглашение словенца с российской командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.