Красивый гол ударом через себя – в видеообзоре результативного матча Бельгии с Ирландией

26 марта в товарищеском матче встречались национальные команды Ирландии и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) и завершилась результативной ничьей — 2:2.
Гол ударом через себя помог Ирландии сыграть вничью с Бельгией
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На 12-й минуте счёт открыл нападающий бельгийцев Миши Батшуайи, результативную передачу отдал Ханс Ванакен. На 35-й минуте ирландцы сравняли счёт благодаря усилиям форварда Чидози Огбене, который поразил ворота соперника ударом через себя. На 58-й минуте забил хавбек сборной Бельгии Ванакен, но за пять минут до окончания основного времени матча ирландский полузащитник Алан Браун после паса Огбене сделал счёт равным.
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