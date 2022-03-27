Фабрегас: очень нравится «Барселона» Хави. Он восстановил командный дух

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о работе главного тренера каталонцев Хави.



«Мне очень нравится эта «Барселона». Я наслаждаюсь их игрой, потому что ранее команда утратила некоторые свои черты. В команде всегда были хорошие футболисты, но было утрачено ощущение опасности, возможности победить. Другая команда могла одержать победу, не прилагая особых усилий.



Хави восстановил командный дух. Такие разные игроки отлично сочетаются между собой. Этот дух их объединяет. Хави нужно продолжать набираться опыта, но он уже убедил команду, которая по-прежнему имеет некоторые проблемы, в её силе. Всё складывается хорошо», — приводит слова Фабрегаса Marca.

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