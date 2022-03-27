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Де Лигт: бороться с Эриксеном на поле непросто

Де Лигт: бороться с Эриксеном на поле непросто
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Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт признался, что был рад увидеть полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на поле в товарищеском матче.

«Бороться с Эриксеном непросто. Когда он вышел на поле, у меня по коже пробежали мурашки. Мы не только игроки, но и люди. В такие моменты мы должны думать о футболе, но ясно, что каждый из нас был рад увидеть Кристиана на поле», — приводит слова де Лигта Calciomercato.com.

Напомним, товарищеский матч сборных Нидерландов и Дании прошёл на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) летом 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца. Впервые сыграть в официальном матче после восстановления Эриксену удалось в конце февраля 2022-го в составе английского «Брентфорда».

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