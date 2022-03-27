Переговоры «ПСЖ» и Маркиньоса о новом контракте зашли в тупик

Переговоры о продлении контракта между защитником «Пари Сен-Жермен» Маркиньосом и руководством клуба зашли в тупик, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, стороны начали переговоры несколько месяцев назад. Маркиньос рассчитывает продлить соглашение до 2026 или 2027 года. Он счастлив во французском клубе и не хочет его покидать, несмотря на интерес со стороны таких клубов, как «Челси». Однако на данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос. «ПСЖ» не готов удовлетворить экономические запросы Маркиньоса.



В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.