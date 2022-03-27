«Рома» планирует выкупить полузащитника «Порту»

Итальянская «Рома» планирует выкупить права на полузащитника «Порту» Сержиу Оливейру, который играет за римлян на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, представители итальянского клуба встретятся с агентом футболиста Жорже Мендешем в начале апреля, чтобы закрыть последние детали сделки. «Рома» заплатит за полноценный переход 29-летнего Оливейры € 13 млн — именно эта сумма была прописана в соглашении между командами в качестве отступных. Хавбек подпишет соглашение до 2025 года.
В нынешнем сезоне Оливейра в восьми матчах итальянской Серии А забил два гола и отдал одну результативную передачу. Всего за итальянскую команду полузащитник в 11 матчах отметился четырьмя результативными действиями.
- 27 марта 2022
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