Тренер Египта Кейруш: я в топ-10 тренеров мира и единственный, кто вывел 4 сборные на ЧМ

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш назвал себя одним из лучших специалистов в мире.



«Я не вижу причин расстраиваться или огорчаться из-за нашей игры. Мы победили чемпионов Африки. В ответном матче мы будем всеми силами защищать своё преимущество.



Я 44 года работаю тренером. Провёл свыше 2000 матчей. Я единственный тренер, который выводил четыре страны на чемпионат мира. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», — цитирует Кейруша Portugoal.



Напомним, сборная Египта обыграла Сенегал (1:0) в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Под руководством Кейруша на мундиаль выходили сборные ЮАР, Португалии и дважды команда Ирана. Также Кейруш выводил молодёжную сборную Португалии на чемпионат мира.

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