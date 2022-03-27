«Реал» нашёл двух кандидатов на замену Марсело

Руководство мадридского «Реала» нашло двух кандидатов на замену защитнику Марсело, который летом, вероятно, покинет команду.



Как сообщает Marca, «сливочные» не хотят тратить много денег на усиление обороны, поэтому одним из кандидатов на замену Марсело является воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес. Второй вариант — защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия. Его покупка обойдётся «Королевскому клубу» € 5 млн.



Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Три раза игрок брал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок Испании.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразилец принял участие в девяти матчах и отдал одну результативную передачу. Контракт Марсело с «Реалом» истекает 30 июня.

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