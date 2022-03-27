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Юсуф Языджи травмировался в расположении сборной Турции

Юсуф Языджи травмировался в расположении сборной Турции
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Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи получил повреждение в расположении сборной Турции. Об этом сообщает Федерация футбола Турции (TFF) на официальном сайте.

«Юсуф Языджи не участвовал в сегодняшнем занятии из-за лёгкой травмы», — сказано в заявлении Федерации.

25-летний Языджи принял участие в 39 матчах в составе сборной Турции, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. В настоящее время национальная сборная Турции проводит подготовку к товарищескому матчу со сборной Италии, который запланирован на 29 марта.

В настоящее время Языджи, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», выступает на правах аренды за московский ЦСКА.

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