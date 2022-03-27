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Защитник «Баварии» Дэвис рассказал о своём состоянии после проблем с сердцем

Защитник «Баварии» Дэвис рассказал о своём состоянии после проблем с сердцем
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Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своём состоянии после проблем с сердцем.

«Реабилитация проходит хорошо. У меня нет проблем с мышцами и сердцем, но я ещё не на 100 процентов готов. Я просто счастлив, что снова могу тренироваться, готов к работе.

У меня хорошо налажен контакт с медицинским отделом и реабилитационным персоналом. Я очень усердно тренируюсь с мячом и без него. Много бега, силовые тренировки. Надеюсь, что скоро смогу снова помогать команде», — цитирует Дэвиса официальный сайт «Баварии».

Напомним, ранее Дэвис перенёс коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита. В середине марта он провёл беговую тренировку на базе «Баварии» впервые почти за два месяца.

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