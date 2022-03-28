«Атлетико» лидирует в гонке за подписание хавбека «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может летом перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Get French Football News со ссылкой на Goal France.
По информации источника, «матрасники» лидируют в гонке за подписание игрока. Помимо мадридцев, Камара хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенская «Бавария». У полузащитника предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.
Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 25 матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 29-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико»:
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