«Атлетико» лидирует в гонке за подписание хавбека «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может летом перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Get French Football News со ссылкой на Goal France.



По информации источника, «матрасники» лидируют в гонке за подписание игрока. Помимо мадридцев, Камара хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенская «Бавария». У полузащитника предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.



Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 25 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 29-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.