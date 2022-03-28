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«Ювентус» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником

«Ювентус» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником
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Туринский «Ювентус» планирует подписать новое соглашение с защитником Маттиа Де Шильо. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, в ближайшие дни представители итальянского клуба и футболиста проведут новую встречу. 29-летний Де Шильо подпишет контракт до 2025 года с зарплатой в € 2 млн за сезон. Сообщается, что главный тренер Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.

Действующее соглашение Де Шильо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость итальянского футболиста по данным Transfermarkt составляет € 6 млн. Де Шильо выступает в составе «Ювентуса» с 2017 года, перейдя из «Милана».

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