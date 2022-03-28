Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить сборную Боливии, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, президент Федерации футбола Боливии Фернандо Коста хочет видеть Бьельсу у руля национальной команды. Тем не менее официальных контактов с Бьельсой у боливийцев не было.



Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.



Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.

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