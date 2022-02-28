Марсело Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче», информирует Hurriyet.
По сведениям источника, «канарейки» всерьёз заинтересованы в услугах аргентинского специалиста и уже готовят предложение для него, но на данный момент официальных контактов с Бьельсой у «Фенербахче» не было.
Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.
Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.
- 28 февраля 2022
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