Марсело Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче», информирует Hurriyet.

По сведениям источника, «канарейки» всерьёз заинтересованы в услугах аргентинского специалиста и уже готовят предложение для него, но на данный момент официальных контактов с Бьельсой у «Фенербахче» не было.

Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.

Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.