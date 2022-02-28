Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Марсело Бьельса может возглавить «Фенербахче»
Комментарии

Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче», информирует Hurriyet.

По сведениям источника, «канарейки» всерьёз заинтересованы в услугах аргентинского специалиста и уже готовят предложение для него, но на данный момент официальных контактов с Бьельсой у «Фенербахче» не было.

Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.

Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.

Новость по теме
Марсело Бьельса покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022