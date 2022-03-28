Четырём основным претендентам на покупку «Челси» объявили крайний срок подачи заявки

Четверо претендентов на покупку «Челси» подадут окончательные предложения 11 апреля, что позволит потенциальному новому владельцу получить разрешение правительства на смену Романа Абрамовича к концу следующего месяца, сообщает Sky Sports.



Претенденты были уведомлены коммерческим банком, занимающимся продажей «синих», что они должны выделить не менее € 1,2 млрд на будущие инвестиции в клуб, если хотят добиться успеха в борьбе за команду, а крайний срок подачи предложений — 11 апреля.

Предпочтительными на данный момент являются предложения, поступившие от следующих групп инвесторов: первая — во главе с Тоддом Бели, финансистом и владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс»; вторая — от объединения, где главным лицами являются финансисты Джош Харрис и Дэвид Блитцер; в третью входят семья Рикеттс, владеющая Chicago Cubs, и миллиардер Кен Гриффин; четвёртую возглавляет Стивен Пальюка, американский бизнесмен, которому принадлежат баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» и футбольный клуб «Аталанта».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).