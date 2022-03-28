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Четырём основным претендентам на покупку «Челси» объявили крайний срок подачи заявки

Четырём основным претендентам на покупку «Челси» объявили крайний срок подачи заявки
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Четверо претендентов на покупку «Челси» подадут окончательные предложения 11 апреля, что позволит потенциальному новому владельцу получить разрешение правительства на смену Романа Абрамовича к концу следующего месяца, сообщает Sky Sports.

Претенденты были уведомлены коммерческим банком, занимающимся продажей «синих», что они должны выделить не менее € 1,2 млрд на будущие инвестиции в клуб, если хотят добиться успеха в борьбе за команду, а крайний срок подачи предложений — 11 апреля.

Предпочтительными на данный момент являются предложения, поступившие от следующих групп инвесторов: первая — во главе с Тоддом Бели, финансистом и владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс»; вторая — от объединения, где главным лицами являются финансисты Джош Харрис и Дэвид Блитцер; в третью входят семья Рикеттс, владеющая Chicago Cubs, и миллиардер Кен Гриффин; четвёртую возглавляет Стивен Пальюка, американский бизнесмен, которому принадлежат баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» и футбольный клуб «Аталанта».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

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