Матюиди: Месси достиг невероятных результатов, но мы забываем о тех, кто играл рядом с ним

Бывший игрок сборной Франции Блез Матюиди высказался о критике в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Свист фанатов? Болельщики таким образом выразили своё недовольство, но теперь нужно отступить на шаг назад.
Даже если в команде всегда выделяются два-три человека, футбол – это коллективный вид спорта. В него играют 11 человек, а не двое.
Команда как проигрывает вместе, так и побеждает. В свои самые успешные годы Месси был способен добиться невероятных результатов, но мы забываем об игроках, которые были рядом с ним.
Вся команда «ПСЖ» проиграла. Не было причин клеймить некоторых игроков больше, чем других», – цитирует бывшего полузащитника сборной Франции Le Parisen.
Напомним, «ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0) болельщики парижан освистали Месси и Неймара.
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