Ван Дейк: предпочитаю схему 4-3-3, но у ван Гала другое мнение на этот счёт

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над командой Дании со счётом 4:2.

«До сегодняшнего дня мы много тренировались, с большим количеством разбора тактики на командных собраниях. Есть хорошие моменты, но есть и то, что нужно улучшить. Мы проанализируем это.

Конечно, мы играем по новой системе, от игроков требуются другие вещи. Но я думаю, что нам многое удалось. Нравится ли мне эта тактика? Предпочитаю схему 4-3-3, но я не главный тренер сборной Нидерландов. У ван Гала другое мнение на этот счёт», — приводит слова ван Дейка Foot Mercato со ссылкой на NOS.

В ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в рамках товарищеского матча встречались сборные Нидерландов и Дании. Хозяева одержали победу – 4:2.