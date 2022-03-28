Матюиди: дуэт Мбаппе и Бензема почти не имеет аналогов
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Игрок «Интер Майами» Блез Матюиди высказался о связке нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
«Дуэт Мбаппе с Бензема почти не имеет аналогов. Мне вспоминается великая сборная Бразилии с Роналдо и Ривалдо», — цитирует Матюиди Le Parisen.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 160 млн.
Ранее, 26 марта, прошёл товарищеский матч, в котором национальная команда Франции принимала Кот-д'Ивуар. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась победой сборной Франции со счётом 2:1.
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