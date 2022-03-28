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«Он постоянно что-то бормотал». Уэйн Руни рассказал, что его раздражало в Карлосе Тевесе

«Он постоянно что-то бормотал». Уэйн Руни рассказал, что его раздражало в Карлосе Тевесе
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», во время выступления на официальном мероприятии начал шутить про футболистов, с которыми ранее играл в одной команде. В ходе своего монолога Руни упомянул и аргентинского нападающего Карлоса Тевеса.

«На протяжении двух лет мне нравилось играть с Тевесом. Зачастую я забирал его из дома, и мы вместе ехали в аэропорт для вылета на матчи Лиги чемпионов. Если честно, мы могли разговаривать с ним 30 минут, но я понятия не имел, что доносится из его рта. Он просто что-то бормотал. Я и сам не очень хороший оратор, но даже я думал в тот момент: «Чёрт возьми, он бормочет и мне ничего-ничего не понятно!» Я был опустошён, это было одно из самых больших разочарований в моей жизни», — приводит слова Руни The Sun.

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