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Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист»

Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист»
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Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий провёл товарищеский матч в составе харьковского «Металлиста», информирует официальный сайт клуба.

«Металлист» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, именно там, судя по всему, Ракицкий и присоединился к команде. При этом никаких официальных заявлений о подписании контракта с Ярославом харьковский клуб не делал.

Примечательно, что главным тренером «Металлиста» является Александр Кучер, с которым Ракицкий длительное время вместе играл за донецкий «Шахтёр».

В товарищеском матче «Металлист» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:1. Дублем в составе харьковчан отметился ещё один экс-футболист «Шахтёра» Руслан Фомин.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее СМИ писали, что Ярослав Ракицкий может стать игроком греческого АЕКа или одного из турецких клубов.

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