Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий провёл товарищеский матч в составе харьковского «Металлиста», информирует официальный сайт клуба.
«Металлист» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, именно там, судя по всему, Ракицкий и присоединился к команде. При этом никаких официальных заявлений о подписании контракта с Ярославом харьковский клуб не делал.
Примечательно, что главным тренером «Металлиста» является Александр Кучер, с которым Ракицкий длительное время вместе играл за донецкий «Шахтёр».
В товарищеском матче «Металлист» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:1. Дублем в составе харьковчан отметился ещё один экс-футболист «Шахтёра» Руслан Фомин.
Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Ранее СМИ писали, что Ярослав Ракицкий может стать игроком греческого АЕКа или одного из турецких клубов.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
13:54
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
12:59
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:24
-
11:52
-
11:51
-
11:28
-
11:25
-
11:19
-
11:13
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:24
-
10:02
-
09:56
-
09:42
-
09:33
-
09:19
-
08:53
-
08:31
-
08:17
-
07:23
-
07:00
-
06:39
-
04:54
-
04:19
-
01:59