Мать полузащитника «Ювентуса» Рабьо ответила на критику в адрес сына

Вероника Рабьо, мать полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо, ответила на критику в адрес сына.
«Я не знаю, откуда берётся тот негативный образ, который сложился о нас в СМИ, они всё время «уничтожают» нас. Адриену нечего доказывать, он играет в футбол, и это его страсть на поле и за его пределами.
Они никогда ничего не простят моему сыну. Его всегда критиковали с 17 лет. Все делают ошибки. Футболисты не роботы. У меня с ним прекрасные отношения как в личной, так и в профессиональной жизни. Я не понимаю, почему СМИ всегда нацелены на нас, может быть, потому что мы мало с ними разговариваем», — приводит слова Вероники Рабьо Goal.
Адриен Рабьо перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Пари Сен-Жермен».
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