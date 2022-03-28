Мать полузащитника «Ювентуса» Рабьо ответила на критику в адрес сына

Вероника Рабьо, мать полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо, ответила на критику в адрес сына.

«Я не знаю, откуда берётся тот негативный образ, который сложился о нас в СМИ, они всё время «уничтожают» нас. Адриену нечего доказывать, он играет в футбол, и это его страсть на поле и за его пределами.

Они никогда ничего не простят моему сыну. Его всегда критиковали с 17 лет. Все делают ошибки. Футболисты не роботы. У меня с ним прекрасные отношения как в личной, так и в профессиональной жизни. Я не понимаю, почему СМИ всегда нацелены на нас, может быть, потому что мы мало с ними разговариваем», — приводит слова Вероники Рабьо Goal.

Адриен Рабьо перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Пари Сен-Жермен».