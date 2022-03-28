Эден Азар выбыл до конца сезона и скоро перенесёт операцию

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает журналист El Chiringuito TV Луис Санчес в своём «твиттере».

По информации источника, 31-летнему хавбеку предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Скорее всего, он не сможет восстановиться до конца сезона.

Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала». Соглашение между командой и игроком рассчитано до лета 2024 года.



Мадридский «Реал» набрал 66 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.