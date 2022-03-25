Эден Азар не хочет уходить из «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар не хочет уходить из испанского клуба, сообщает Marca.
По информации источника, полузащитник рассчитывает отработать свой контракт с мадридским клубом до конца. Соглашение между командой и игроком рассчитано до лета 2024 года. «Реал» же намерен расстаться с бельгийцем. Главная причина такого желания – большая зарплата полузащитника.
Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».
Мадридский «Реал» набрал 66 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.
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