Эден Азар не хочет уходить из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар не хочет уходить из испанского клуба, сообщает Marca.



По информации источника, полузащитник рассчитывает отработать свой контракт с мадридским клубом до конца. Соглашение между командой и игроком рассчитано до лета 2024 года. «Реал» же намерен расстаться с бельгийцем. Главная причина такого желания – большая зарплата полузащитника.



Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».



Мадридский «Реал» набрал 66 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

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