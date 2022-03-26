Российские клубы — в азиатской Лиге чемпионов. Насколько это реально?

Российские клубы отстранили от еврокубков, и есть большие сомнения, что даже при самом благоприятном сценарии мы увидим осенью команды РПЛ в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. На этом фоне звучат разные идеи по поводу того, как нам не потерять матчи на международной арене. Например, Александр Самедов предложил заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.

«Азиатская Лига чемпионов – аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы «Спартак» или «Локомотив» выиграли данный турнир, это было бы очень хорошим достижением. Если говорить серьёзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», – сказал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России.

На первый взгляд, предложение Самедова логичное. Возможно, он даже озвучил то, что обсуждают где-то наверху. Но насколько это реально?

Возможно, вступление в АФК — единственный шанс для России остаться в футбольной семье

Пожалуй, было бы наивно надеяться на то, что после завершения спецоперации Россию тут же вернут в еврокубки. Наверняка на УЕФА продолжат оказывать давление с целью сохранения санкций против нашего футбола. Вероятно, многие, если не все, страны Европы, внесённые в список недружественных (а таких на данный момент 38), будут через свои федерации заявлять об отказе от встреч с Россией. Или как минимум настаивать, что клубы из РПЛ должны выступать под нейтральным флагом на нейтральной территории. Нужно ли это нам? Тем более если Россию оставят без призовых от УЕФА (плюс ещё куча санкций).

А что в Азии? Из потенциальных соперников в Лиге чемпионов АФК в списке только четыре страны – Япония, Южная Корея, Сингапур и Австралия. Это значит, что с точки зрения политики предложение Самедова имеет право на жизнь. Президент ФИФА Джанни Инфантино – человек гибкий и к России, кажется, лояльный, пусть даже его организация отстранила нашу сборную от стыковых матчей ЧМ-2022. Вполне возможно, после изменения ситуации на Украине он постарается принять компромиссное решение: с одной стороны, не идти на конфликт с Европой, а с другой – не исключать нашу страну из футбольной семьи и международных соревнований. Только по этой причине можно представить, что ФИФА дала бы добро на переход России из УЕФА в АФК.

По-другому попасть в азиатскую Лигу чемпионов невозможно. АФК подчиняется ФИФА, поэтому потребовалось бы согласие и азиатской конфедерации футбола, и организации Инфантино. Помимо того, Россия вынуждена будет выйти из УЕФА.

Кстати, вот что написано в одном из пунктов устава АФК по поводу вступления новых стран:

«Ассоциации должны быть географически расположены на азиатском континенте (Россия – частично в Азии. – Прим. «Чемпионата»). Однако футбольная ассоциация, расположенная на другом континенте, может быть допущена к членству при условии, что она не является членом какой-либо другой конфедерации. Такой допуск должен осуществляться в соответствии с уставом ФИФА».

Подобные случаи уже бывали. Например, Израиль с 1954 по 1974 год был членом АФК. Потом вышел из состава организации из-за протеста арабских стран. Израиль оставался вне континентальных конфедераций до 1994-го, пока не вступил в УЕФА. Новая Зеландия с 1964-го по 1966-й входила в АФК. С появлением конфедерации футбола Океании новозеландцы покинули Азию. Австралия же, напротив, с 2006 года и по сей день – часть АФК. Её сборная и клубные команды выступают в азиатских турнирах. Между тем Казахстан, начинавший после обретения независимости свой путь в АФК, перешёл в 2002-м в Европу.

Что представляет собой азиатская Лига чемпионов? Мы будем среди фаворитов?

Россия может переориентироваться на азиатский рынок, в том числе и в футболе. Сейчас никакой сценарий не выглядит «фантастикой со второго этажа». Что же за турнир такой – азиатская Лига чемпионов?

Это соревнование приобрело своё нынешнее название и формат в 2003 году после слияния клубного чемпионата Азии и Кубка кубков АФК. В нём принимают участие команды из сильнейших азиатских стран – победители национальных чемпионатов и обладатели Кубков. Рейтинг (и тут есть отличие от УЕФА) определяется не только результатами, а ещё футбольной инфраструктурой стран и прочими важными вещами.

Участники Лиги чемпионов АФК этого сезона разделены на два пути: в одном команды из 12 стран Западной Азии, а в другом – из 12 стран Восточной Азии. В первой группе Катар, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Узбекистан, Иордания, Индия, Таджикистан, Туркменистан, Ливан и Сирия. Во второй – Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд, Австралия, Филиппины, КНДР, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Гонконг и Мьянма. Правда, Ливан с Северной Кореей в конце концов отпали, так как не внедрили систему лицензирования клубов.

На групповом этапе сыграют 40 команд. Они разбиты на 10 групп – по четыре клуба в каждой. Пять групп для представителей Восточной Азии и пять – для Западной. В 1/8 финала выходят занявшие первые места команды, а также шесть лучших из числа финишировавших вторыми. Плей-офф тоже проводится для каждого региона свой, например, в прошлом сезоне в одной части сетки находились представители Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ, а в другой – Южной Кореи, Японии и Таиланда. И только финал объединяет лучшие клубы из Восточной и Западной Азии. Теоретически «Зенит» или «Спартак» могут сыграть против «Сиднея» (спонсируемого бывшим владельцем петербургского клуба Давидом Трактовенко) в Австралии.

Самый титулованный клуб – «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, у которого восемь участий в финалах и четыре победы. Последняя добыта в 2021 году: в финале был обыгран другой гранд азиатского футбола южнокорейский «Пхохан Стилерс». При этом чаще других стран завоёвывали трофей Южная Корея (12 кубков) и Япония (7). Саудовская Аравия в этом списке только третья (6), а за ней идут Иран, Китай и Израиль (по 3 победы).

Европейский игрок в последний раз признавался лучшим в азиатской Лиге чемпионов в 2019-м – это экс-форвард сборной Франции Бафетимби Гомис, который тогда выиграл гонку снайперов турнира. Вообще, крутые легионеры в АФК не редкость. Например, бывший форвард «Зенита» Халк не смог стать лучшим бомбардиром азиатской ЛЧ.

Клубы РПЛ, очевидно, были бы среди фаворитов этого соревнования. Хотя ещё вопрос, сколько мест предоставили бы нашей стране в первом розыгрыше азиатской Лиги чемпионов, учитывая, что российский рейтинг в АФК нулевой. Скорее всего, лишь одно – в отборочном цикле. Да и стартовать пришлось бы только в 2023 году, так как розыгрыш азиатской ЛЧ нынешнего сезона уже начался.

Но будем надеяться, что до выхода России из УЕФА всё-таки не дойдёт. Игра в Азии – шаг к регрессу страны в футболе. Это касается и уровня, и экономической составляющей. Призовые за участие в европейской Лиге чемпионов значительно выше, чем даже за победу в ЛЧ АФК, где чемпион получает $ 4 млн.