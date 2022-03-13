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Аллегри: Мората — один из лучших нападающих Европы

Аллегри: Мората — один из лучших нападающих Европы
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри включил форварда Альваро Морату в число лучших нападающих мира.

«Мората – один из лучших нападающих Европы в плане техники. Если Альваро будет больше времени проводить спиной к воротам, то у него возникает больше проблем.

Когда же он действует чуть ближе к флангу, то, получая свободное пространство, благодаря своему мастерству великолепно себя проявляет», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счётом 3:1. Мората оформил дубль в этой игре. В текущем сезоне Альваро принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов. После 29 матчей на счету «Ювентуса» 56 очков в Серии А. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице.

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