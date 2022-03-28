Леонардо Бонуччи извинился за замусоренную раздевалку после поражения от Македонии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи извинился за поведение своих сокомандников после поражения от Северной Македонии (0:1).

«Мы были очень разочарованы, и мы не думали, что состояние раздевалки будет иметь значение, приносим свои извинения. Мы будем внимательнее изучать соперников в дальнейшем», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что итальянские футболисты после поражения от македонцев бурно реагировали на неудовлетворительный результат. Когда они вернулись в раздевалку, стали крушить всё находящееся вокруг. Итальянцы буквально превратили подтрибунное помещение стадиона в Палермо в свалку.



Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.



Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.