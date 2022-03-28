Сборная Черногории одолела Грецию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Черногории принимала национальную команду Греции. Встреча прошла на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 59-й минуте встречи единственный гол забил нападающий сборной Черногории Милутин Осмаич. Результативную передачу отдал черногорский полузащитник Новица Эракович.

Встречу обслуживала хорватская бригада арбитров во главе с Франом Йовичем. Ассистенты рефери — Хрвое Радич и Лука Пушич. В роли резервного рефери выступил черногорец Милош Савович.

Ранее черногорская национальная команда на выезде проиграла сборной Армении в товарищеском матче со счётом 0:1, а сборная Греции одолела национальную команду Румынии (1:0).