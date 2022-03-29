Серж Гнабри не может договориться с «Баварией» о новом контракте

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с немецким клубом о новом контракте, сообщает Kicker.



По информации источника, стороны ведут переговоры уже несколько месяцев, но к положительному итогу прийти так и не могут. «Бавария» может продать игрока в конце этого сезона, если компромисс так и не будет найден. Сообщается, что Гнабри хочет зарабатывать примерно € 15 млн в год без учёта бонусов.



Напомним, Гнабри перешёл в «Баварию» из «Вердера» в 2017 году, после чего провёл год на правах аренды в «Хоффенхайме». Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Отметим, что Гнабри прошёл молодёжную академию «Арсенала» и с 2013 по 2016 год выступал за «канониров».

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