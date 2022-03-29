Серж Гнабри не может договориться с «Баварией» о новом контракте

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с немецким клубом о новом контракте, сообщает Kicker.
По информации источника, стороны ведут переговоры уже несколько месяцев, но к положительному итогу прийти так и не могут. «Бавария» может продать игрока в конце этого сезона, если компромисс так и не будет найден. Сообщается, что Гнабри хочет зарабатывать примерно € 15 млн в год без учёта бонусов.
Напомним, Гнабри перешёл в «Баварию» из «Вердера» в 2017 году, после чего провёл год на правах аренды в «Хоффенхайме». Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Отметим, что Гнабри прошёл молодёжную академию «Арсенала» и с 2013 по 2016 год выступал за «канониров».
- 29 марта 2022
-
05:42
-
01:20
-
00:55
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:28
-
00:07
- 28 марта 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:11
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:10
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:39
-
21:23
-
21:00
-
20:59
-
20:41
-
20:39
-
20:18
-
20:09
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:36
-
19:27