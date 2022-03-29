Лапорта высказался по поводу гонки за титул в Ла Лиге

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал гонку лидеров за титул Ла Лиги.

«Я хочу выиграть Ла Лигу. Я не хочу быть вторым. Я говорю с уверенностью – наша команда может выиграть титул, мы подошли к последнему этапу турнира в хорошей форме. Тренер всё делает как в кино. Хави повзрослел, он кажется мне необычайно зрелым. Он часть семьи, он очень оптимистичен.



Хави будет здесь столько, сколько захочет. Он всегда хочет лучшего для «Барсы». Думаю, он будет с нами долгие годы», – приводит слова Лапорта Diario Sport.

Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место после победы в эль классико. Вторую строчку по-прежнему занимает «Севилья», в её активе 57 очков после 29 туров.