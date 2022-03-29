Роналду: я тот, кто определяет моё будущее, никто другой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём будущем в клубе и сборной.
«Я замечаю, что многие из вас задают один и тот же вопрос. Я тот, кто определяет мое будущее, никто другой. Если я чувствую, что хочу играть больше, то играю, если не чувствую, то не играю. Я главный и точка.
Я живу одним днем, завтрашний день знает только Бог. Мне нравится футбол, и я до сих пор чувствую себя полезным как в клубе, так и в сборной. Я буду решать, когда захочу, а не тогда, когда это поймут болельщики, семья или журналисты. Я всегда сам принимал решения в своей жизни, и я буду продолжать это делать», — цитирует Роналду Record.
Ранее Роналду был признан лучшим игроком команды в марте. Он обошёл Джейдона Санчо и Фреда.
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