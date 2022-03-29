Рауль: Хави имел тренерские задатки ещё во времена карьеры игрока

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес высоко оценил тренерские способности наставника «Барселоны» Хави.

«Хави имел тренерские задатки ещё с тех пор, как начал карьеру игрока. Сейчас у него всё хорошо. Он хорош в настоящем, и его ждёт не менее хорошее будущее. Время расставит всех по своим местам. Хави хорошо знает «Барселону», поэтому у него там точно всё будет хорошо», — приводит слова Рауля Гонсалеса издание Marca.

Напомним, в ноябре «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.