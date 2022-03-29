Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рауль: возглавить «Реал» — это мечта, к которой я иду день за днём

Рауль: возглавить «Реал» — это мечта, к которой я иду день за днём
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес признался, что мечтает стать главным тренером «Королевского клуба».

«Хочу ли я возглавить «Реал»? Это моя мечта, к которой я иду день за днём. Я решил стать тренером, я вхожу в структуру клуба и стараюсь себя готовить к серьёзному вызову. Время покажет, будет ли потребность во мне. Сейчас я учусь на тренера, получаю удовольствие и нахожусь в распоряжении клуба», — приводит слова Рауля Гонсалеса издание Marca.

«Реал» разгромно уступил «Барселоне» в «эль-классико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Рауль: я уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022