Рауль: возглавить «Реал» — это мечта, к которой я иду день за днём
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес признался, что мечтает стать главным тренером «Королевского клуба».
«Хочу ли я возглавить «Реал»? Это моя мечта, к которой я иду день за днём. Я решил стать тренером, я вхожу в структуру клуба и стараюсь себя готовить к серьёзному вызову. Время покажет, будет ли потребность во мне. Сейчас я учусь на тренера, получаю удовольствие и нахожусь в распоряжении клуба», — приводит слова Рауля Гонсалеса издание Marca.
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