В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Горшкову

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе к защитнику самарской команды Юрию Горшкову со стороны московского «Спартака».
«На данный момент в клуб никто не обращался. Мы готовимся к игре с «Уфой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
Напомним, Юрий Горшков является воспитанником академии «Чертаново». В августе 2020 года футболист перешёл в «Крылья Советов» за € 200 тыс. Действующий контракт защитника с самарской командой рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,2 млн.
В нынешнем сезоне Горшков провёл за «Крылья» 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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